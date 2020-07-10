Вопросы развития промышленных парков на территории Дагестана рассмотрели в Правительстве региона

Тему создания и развития промышленных парков на территории Дагестана обсудили в режиме ВКС вчера, 9 июля, в Правительстве РД под руководством председателя правительства региона Артёма Здунова. Нужно заметить, что в республике сейчас работают 7 индустриальных парков.