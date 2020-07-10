ЗАМАНА - Вопросы развития промышленных парков на территории Дагестана рассмотрели в Правительстве региона

Вопросы развития промышленных парков на территории Дагестана рассмотрели в Правительстве региона

Автор
10 июля, 2020. Пятница 09:29
Вопросы развития промышленных парков на территории Дагестана рассмотрели в Правительстве региона
Тему создания и развития промышленных парков на территории Дагестана обсудили в режиме ВКС вчера, 9 июля, в Правительстве РД под руководством председателя правительства региона Артёма Здунова. Нужно заметить, что в республике сейчас работают 7 индустриальных парков.
Вопросы развития промышленных парков на территории Дагестана рассмотрели в Правительстве региона
Экономика
Заместитель главы министерства промышленности и энергетики Дагестана Батыр Эмеев рассказал, что по результатам за 1 квартал 2020 года в них работали 25 резидентов, организовано 916 рабочих мест. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top