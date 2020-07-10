Вопросы развития промышленных парков на территории Дагестана рассмотрели в Правительстве региона
- Автор Мадина
- 10 июля, 2020. Пятница 09:29
Тему создания и развития промышленных парков на территории Дагестана обсудили в режиме ВКС вчера, 9 июля, в Правительстве РД под руководством председателя правительства региона Артёма Здунова. Нужно заметить, что в республике сейчас работают 7 индустриальных парков.
Заместитель главы министерства промышленности и энергетики Дагестана Батыр Эмеев рассказал, что по результатам за 1 квартал 2020 года в них работали 25 резидентов, организовано 916 рабочих мест. Подробнее можно прочитать тут.
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