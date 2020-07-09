В Дагестане объявлен отбор специалистов для обучения по Президентской программе подготовки управленческих кадров

Участвовать в программе могут перспективные руководители высшего и среднего звена, которые рекомендованы организациями по укрупнённой группе специальностей и направлений «Экономика и управление» и которые соответствуют следующим требованиям: возраст до 50 лет (желательно); высшее образование; общий стаж работы должен составлять не менее 5 лет; опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет; участие в реализации проекта, способствующего развитию предприятия. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.