ЗАМАНА - В Дагестане объявлен отбор специалистов для обучения по Президентской программе подготовки управленческих кадров

В Дагестане объявлен отбор специалистов для обучения по Президентской программе подготовки управленческих кадров

Автор
09 июля, 2020. Четверг 14:17
В Дагестане объявлен отбор специалистов для обучения по Президентской программе подготовки управленческих кадров

Министерство экономики и территориального развития РД информирует о начале отбора специалистов для обучения по Президентской программе подготовки управленческих кадров в 2020/2021 учебном году.

В Дагестане объявлен отбор специалистов для обучения по Президентской программе подготовки управленческих кадров
Экономика

Участвовать в программе могут перспективные руководители высшего и среднего звена, которые рекомендованы организациями по укрупнённой группе специальностей и направлений «Экономика и управление» и которые соответствуют следующим требованиям: возраст до 50 лет (желательно); высшее образование; общий стаж работы должен составлять не менее 5 лет; опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет; участие в реализации проекта, способствующего развитию предприятия. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top