В процессе церемонии открытия производства по забою и глубокой переработке мяса птицы в СПоК «Дерия» в сельскохозяйственном потребительском кооперативе было отмечено, что общая стоимость проекта составляет примерно 110 млн рублей при проектной мощности 20 тонн в смену. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.
В Буйнакском районе Дагестана открылось производство по глубокой переработке мяса птицы
- Автор Габи
- 07 июля, 2020. Вторник 16:36
Во вторник, 7 июля, премьер-министр Республики Дагестан Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Буйнакский район.
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