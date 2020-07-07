В Буйнакском районе Дагестана открылось производство по глубокой переработке мяса птицы

В процессе церемонии открытия производства по забою и глубокой переработке мяса птицы в СПоК «Дерия» в сельскохозяйственном потребительском кооперативе было отмечено, что общая стоимость проекта составляет примерно 110 млн рублей при проектной мощности 20 тонн в смену. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.