ЗАМАНА - Артём Здунов поручил подготовить дополнительные меры по поддержке дагестанского бизнеса в сфере общественного питания

Артём Здунов поручил подготовить дополнительные меры по поддержке дагестанского бизнеса в сфере общественного питания

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05 июля, 2020. Воскресенье 05:12
Артём Здунов поручил подготовить дополнительные меры по поддержке дагестанского бизнеса в сфере общественного питания
3 июля премьер-министр РД Артём Здунов провел видеоконференцию с представителями ресторанов, которые попали в пилотный проект запуска в режиме веранд и летних кафе.
Артём Здунов поручил подготовить дополнительные меры по поддержке дагестанского бизнеса в сфере общественного питания
Экономика
В онлайн-собрании участвовали мэр Махачкалы Салман Дадаев, замминистра промышленности и энергетики региона Батыр Эмеев, уполномоченный по защите прав представителей бизнеса региона Мурад Далгатов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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