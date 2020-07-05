Артём Здунов поручил подготовить дополнительные меры по поддержке дагестанского бизнеса в сфере общественного питания
- Автор Мадина
- 05 июля, 2020. Воскресенье 05:12
3 июля премьер-министр РД Артём Здунов провел видеоконференцию с представителями ресторанов, которые попали в пилотный проект запуска в режиме веранд и летних кафе.
В онлайн-собрании участвовали мэр Махачкалы Салман Дадаев, замминистра промышленности и энергетики региона Батыр Эмеев, уполномоченный по защите прав представителей бизнеса региона Мурад Далгатов. Подробнее можно прочитать тут.
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