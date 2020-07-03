Дагестанский бизнес получил господдержку
- Автор Габи
- 03 июля, 2020. Пятница 16:56
В связи с пандемией COVID-19, санаторий «Каспий» прекратил работу 28 марта. Вчера он открыл двери для посетителей.
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О том, какую помощь санаторий получил от государства, смотрите в видео.
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