ЗАМАНА - Дагестан может увеличить экспорт баранины

Дагестан может увеличить экспорт баранины

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03 июля, 2020. Пятница 12:17
Дагестан может увеличить экспорт баранины
Заместитель Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов участвовал в совещании под руководством Первого заместителя министра сельского хозяйстваРФ Джамбулата Хатуова.
Дагестан может увеличить экспорт баранины
Экономика

В совещании также участвовал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Абзагир Гусейнов, представители Россельхознадзора и фермеры.

Джамбулат Хатуов отметил, что республика Дагестан является в настоящий момент основным экспортером баранины в силу своей географии и отлаженных механизмов.

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