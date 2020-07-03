Дагестан может увеличить экспорт баранины
- Автор Габи
- 03 июля, 2020. Пятница 12:17
Заместитель Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов участвовал в совещании под руководством Первого заместителя министра сельского хозяйстваРФ Джамбулата Хатуова.
В совещании также участвовал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Абзагир Гусейнов, представители Россельхознадзора и фермеры.
Джамбулат Хатуов отметил, что республика Дагестан является в настоящий момент основным экспортером баранины в силу своей географии и отлаженных механизмов.
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