Заместитель Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов участвовал в совещании под руководством Первого заместителя министра сельского хозяйстваРФ Джамбулата Хатуова.

В совещании также участвовал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Абзагир Гусейнов, представители Россельхознадзора и фермеры.

Джамбулат Хатуов отметил, что республика Дагестан является в настоящий момент основным экспортером баранины в силу своей географии и отлаженных механизмов.

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