Открыл конференцию и обратился к участникам с приветственным словом председатель Комитета по госзакупкам РД Гаджибеков Джафар Ильясович. Он подчеркнул важность и актуальность проведения этого мероприятия, которое поможет заказчикам не нарушать законодательство в сфере закупок. Более подробную информацию можно прочесть здесь.
Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан совместно со Сбербанком-АСТ провели видеоконференцию
- Автор Габи
- 02 июля, 2020. Четверг 18:12
Накануне Комитет по госзакупкам РД совместно со Сбербанком-АСТ провели видеоконференцию на тему: «Актуальные вопросы проведения закупок в соответствии с последними изменениями 44-ФЗ. Практика Республики Дагестан».
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