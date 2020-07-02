Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан совместно со Сбербанком-АСТ провели видеоконференцию

Накануне Комитет по госзакупкам РД совместно со Сбербанком-АСТ провели видеоконференцию на тему: «Актуальные вопросы проведения закупок в соответствии с последними изменениями 44-ФЗ. Практика Республики Дагестан».

Открыл конференцию и обратился к участникам с приветственным словом председатель Комитета по госзакупкам РД Гаджибеков Джафар Ильясович. Он подчеркнул важность и актуальность проведения этого мероприятия, которое поможет заказчикам не нарушать законодательство в сфере закупок. Более подробную информацию можно прочесть здесь.