ЗАМАНА - МФЦ поможет стать самозанятым

МФЦ поможет стать самозанятым

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02 июля, 2020. Четверг 16:34
МФЦ поможет стать самозанятым

С 1 июля текущего года расширяется география применения специального налогового режима для самозанятых.

МФЦ поможет стать самозанятым
Экономика

Режим будет распространен на все субъекты России, а минимальный возраст человека, который сможет зарегистрировать себя в качестве самозанятого, будет уменьшен с 18 до 16 лет.

Все вопросы по данной теме можно задать в центрах «Мои Документы». Подробнее можно прочитать тут.

 

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