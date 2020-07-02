Режим будет распространен на все субъекты России, а минимальный возраст человека, который сможет зарегистрировать себя в качестве самозанятого, будет уменьшен с 18 до 16 лет.
МФЦ поможет стать самозанятым
- Автор Мадина
- 02 июля, 2020. Четверг 16:34
С 1 июля текущего года расширяется география применения специального налогового режима для самозанятых.
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