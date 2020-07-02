Подать заявку на получение средств можно на сайте федеральной налоговой службы или через почтовое отправление с 15 июля по 15 августа 2020 года.
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Субсидия предоставляется в текущем году единоразово на безвозмездной основе, чтобы покрыть часть затрат на профилактику и дезинфекцию, которые связаны с обеспечением санитарно-эпидемиологических требований.
МСП и НКО получат безвозмездные субсидии
- Автор Габи
- 02 июля, 2020. Четверг 16:03
Малое и среднее предпринимательство, а также некоммерческие организации получат безвозмездные субсидии.
Подать заявку на получение средств можно на сайте федеральной налоговой службы или через почтовое отправление с 15 июля по 15 августа 2020 года.
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