МСП и НКО получат безвозмездные субсидии

Подать заявку на получение средств можно на сайте федеральной налоговой службы или через почтовое отправление с 15 июля по 15 августа 2020 года.

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Субсидия предоставляется в текущем году единоразово на безвозмездной основе, чтобы покрыть часть затрат на профилактику и дезинфекцию, которые связаны с обеспечением санитарно-эпидемиологических требований.