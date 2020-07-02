ЗАМАНА - В Дагестане заработал специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

В Дагестане заработал специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

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02 июля, 2020. Четверг 15:37
В Дагестане заработал специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

С 1 июля в РД начал функционировать специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

В Дагестане заработал специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
Экономика

Плательщиками налога на профессиональный доход могут быть лица, не имеющие работодателя и наёмных работников, которые сами создают продукт или услугу и получают доход не выше 2,4 млн рублей в год.

Налоговая ставка налога на профессиональный доход установлена в размере 4 % с доходов от работы с физическими лицами и в размере 6 % с доходов от работы с юридическими лицами.

С помощью специального налогового режима можно вести деятельность без отчётности и посещений в налоговые органы, достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении "Мой налог" или благодаря личному кабинету налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы РФ. В Республике Дагестан получить помощь относительно вопросов перехода на налоговый режим можно будет в центрах «Мой Бизнес» и в МФЦ. Следует отметить, что согласно поручению Президента страны Владимира Путина всем самозанятым гражданам в мобильном приложении «Мой налог» начислен дополнительный налоговый бонус, размер которого составляет один МРОТ (12 130 рублей). Данный бонус будет списываться автоматически в 2020 году в счёт уплаты налога, задолженности или пени по налогу на профессиональный доход.

 

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