ЗАМАНА - Правительство Дагестана рассмотрит возможность докапитализации Фонда развития промышленности РД

Правительство Дагестана рассмотрит возможность докапитализации Фонда развития промышленности РД

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02 июля, 2020. Четверг 12:22
Правительство Дагестана рассмотрит возможность докапитализации Фонда развития промышленности РД

30 июня прошло собрание оперативного штаба под контролем премьер-министра РД Артёма Здунова по обеспечению стабильного развития экономики и социальной стабильности субъекта в условиях эпидемии коронавируса.

Правительство Дагестана рассмотрит возможность докапитализации Фонда развития промышленности РД
Экономика

Замминистра заявил, что в качестве помощи Наблюдательным советом принята Программа «Оборотный капитал». Подробнее можно прочитать тут.

 

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