Замминистра заявил, что в качестве помощи Наблюдательным советом принята Программа «Оборотный капитал». Подробнее можно прочитать тут.
Правительство Дагестана рассмотрит возможность докапитализации Фонда развития промышленности РД
- Автор Мадина
- 02 июля, 2020. Четверг 12:22
30 июня прошло собрание оперативного штаба под контролем премьер-министра РД Артёма Здунова по обеспечению стабильного развития экономики и социальной стабильности субъекта в условиях эпидемии коронавируса.
Последнее от Мадина
- Минсельхоз Дагестана продлил срок приема заявок на гранты для начинающих и семейных фермеров
- Правительство Дагестана рассмотрит возможность докапитализации Фонда развития промышленности РД
- МСП Дагестана, отнесенным к пострадавшим от пандемии отраслям, планируется субсидировать расходы на жилищно-коммунальные услуги
- МСП Дагестана, отнесенным к пострадавшим от пандемии отраслям, планируется субсидировать расходы на жилищно-коммунальные услуги
- Глава Дагестана поблагодарил Владимира Путина за три построенных в регионе медцентра