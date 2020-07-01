ЗАМАНА - В Махачкале откроют 10 заведений общепита

В Махачкале откроют 10 заведений общепита

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01 июля, 2020. Среда 00:58
В Махачкале откроют 10 заведений общепита

Заседание оперштаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности республики в условиях пандемии COVID-19 провёл накануне, 30 июня, премьер-министр Дагестана Артём Здунов.

В Махачкале откроют 10 заведений общепита
Экономика

Главой РД Владимиром Васильевым ранее было дано поручение проработать в качестве пилотного проекта организацию работы летних веранд дагестанской столицы совместно с ассоциациями и представителями бизнес-сообщества. 

Для этого, как проинформировал мэр Махачкалы Салман Дадаев, совместно с бизнес-сообществом дагестанской столицы и ассоциацией рестораторов определили 10 заведений, где прошли проверки во взаимодействии с данными сообществами на предмет того, полностью ли эти объекты соблюдают требования Роспотребнадзора. 

 

Кроме того, на заседании рассмотрели вопрос о неравномерном распределении стоимости арендной платы имущества города по зонам: в центре, где доходность выше, и на окраинах стоимость одинаковая.

Более подробную информацию можно прочесть на официальном сайте РИА "Дагестан".

 

 

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