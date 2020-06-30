В Правительстве Дагестана рассмотрели вопросы развития частного индустриального парка «Промпарк «Дагдизель» в г. Каспийск
- Автор Мадина
- 30 июня, 2020. Вторник 14:17
Вчера, 29 июня, премьер-министр РД Артём Здунов провел собрание с гендиректором завода «Дагдизель» Владимиром Дудчаком.
Главным вопросом собрания стало развитие частного индустриального парка «Промпарк «Дагдизель» в г. Каспийск площадью больше 11 гектаров. Как рассказал премьеру Владимир Дудчак, на данный момент в парке зарегистрировано 12 резидентов, в свободном размещении осталось примерно 1 га территории, и уже появились организации, претендующие на этот участок. Подробнее можно прочитать тут.
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