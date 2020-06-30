ЗАМАНА - Беспроцентный займ в 29 млн рублей выделят на поддержку регоператора по вывозу мусора в Махачкале

Беспроцентный займ в 29 млн рублей выделят на поддержку регоператора по вывозу мусора в Махачкале

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30 июня, 2020. Вторник 14:13
Беспроцентный займ в 29 млн рублей выделят на поддержку регоператора по вывозу мусора в Махачкале

Вчера, 29 июня, Лидер РД Владимир Васильев провёл в режиме видеоконференцсвязи собрание оперативного штаба.

Беспроцентный займ в 29 млн рублей выделят на поддержку регоператора по вывозу мусора в Махачкале
Экономика

На собрании обсудили тему проблемы вывоза мусора, которая существует в Махачкале. С главным докладом выступил министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев.
Он заявил, что из постановления Минприроды России от 14 мая 2019 года №303 следует, что все свалки, используемые до 1 января прошлого года и не имеющие одобрения на это, можно использовать как временные места. Подробнее можно прочитать тут.

 

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