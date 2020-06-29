Принятому решению предшествовало совещание у председателя правительства региона Артёма Здунова. На нём поручили устранить все нарушения и восстановить деятельность рынков.
Мэр столицы повторно проверил рынки вместе с заместителем министра промышленности и энергетики РД Батыром Эмеевым и объявил, что с воскресенья они могут начать деятельность.
Решение относится к рынкам «Ирчи», «Атриум» («второй рынок») и «Восточный базар».
При этом мэр города подчеркнул, что Роспотребнадзор будет внимательно следить за соблюдением санитарных норм.