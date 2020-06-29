ЗАМАНА - Непродовольственные рынки Махачкалы возобновили работу

Непродовольственные рынки Махачкалы возобновили работу

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29 июня, 2020. Понедельник 12:22
Непродовольственные рынки Махачкалы возобновили работу

Накануне, 28 июня, непродовольственные рынки Махачкалы открылись для посетителей. О решении возобновить их деятельность объявил накануне мэр дагестанской столицы Салман Дадаев, проинформировала пресс-служба мэрии.

Непродовольственные рынки Махачкалы возобновили работу
Экономика

Принятому решению предшествовало совещание у председателя правительства региона Артёма Здунова. На нём поручили устранить все нарушения и восстановить деятельность рынков.

Мэр столицы повторно проверил рынки вместе с заместителем министра промышленности и энергетики РД Батыром Эмеевым и объявил, что с воскресенья они могут начать деятельность.

Решение относится к рынкам «Ирчи», «Атриум» («второй рынок») и «Восточный базар».

При этом мэр города подчеркнул, что Роспотребнадзор будет внимательно следить за соблюдением санитарных норм.

 

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