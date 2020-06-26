В Дагестане стала известна ситуация с ценами на товары

Территориальный орган ФГС по региону проинформировал об изменениях цен на продовольственные и непродовольственные товары с 16 по 22 июня.

Так, в соответствии с данными Дагестанстата, за неделю цена бензина автомобильных марок АИ-95, АИ-92, АИ-98 возросла на 2,2%, 2,1% и 1,4% соответственно, а дизельное топливо – на 0,2%.

Относительно прочих непродовольственных товаров, то больше всего цены увеличились у следующих: электропылесос напольный подорожал на 2,1%, цена легкового автомобиля иностранной марки возросла на 1,3%, кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи на 1%.

За неделю лук репчатый подешевел на 12,3%, картофель, капуста свежая подешевели на 8,3% и 8,1%, помидоры свежие – на 3,1%.

Цена яблок дорожает – возросла на 6,8 %. Среди прочих продуктов питания на 2,7% возросла цена маргарина, на 1,3% – куры, на 1% – смеси сухие молочные для детского питания.

На 0,2-0,8% увеличилась стоимость творога жирного, консервов фруктово-ягодных для детского питания, печений, конфет, баранины, чая чёрного.

Параллельно с этим цена яиц куриных снизилась на 2,4%, сосисок, сарделек – на 2,3%, сахара – на 1,2%.