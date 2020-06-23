ЗАМАНА - Путин поручил повысить налоги для богатых

Путин поручил повысить налоги для богатых

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23 июня, 2020. Вторник 20:48
Путин поручил повысить налоги для богатых

Лидер РФ Владимир Путин дал указ увеличить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет повышения ставки для богатых плательщиков с высоким доходом. Об этом Лидер страны Владимир Путин объявил в своем выступлении к россиянам, пишет "Лента.ру".

Путин поручил повысить налоги для богатых
Экономика

Как объявил Путин, ставка налога для таких плательщиков составит 15% вместо нынешних 13%. При этом увеличенная ставка будет применяться только к сумме дохода, которая больше 5 миллионов рублей в год.

 

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