Минтруда Дагестана продолжает реализацию мер социальной поддержки безработного населения

В России увеличили пособие по безработице в размере МРОТ людям, оставшимся без работы после 1 марта текущего года и зарегистрированным в качестве безработных.

Согласно указу Правительства России, с апреля по июнь 2020 года пособие по безработице в размере 12130 рублей в РД назначено 26,9 тысячам жителям, которые зарегистрированы в качестве безработных после 1 марта текущего года. Подробнее можно прочитать тут.