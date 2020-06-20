ЗАМАНА - Минтруда Дагестана продолжает реализацию мер социальной поддержки безработного населения

Минтруда Дагестана продолжает реализацию мер социальной поддержки безработного населения

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20 июня, 2020. Суббота 12:57
Минтруда Дагестана продолжает реализацию мер социальной поддержки безработного населения

В России увеличили пособие по безработице в размере МРОТ людям, оставшимся без работы после 1 марта текущего года и зарегистрированным в качестве безработных.

Минтруда Дагестана продолжает реализацию мер социальной поддержки безработного населения
Экономика

Согласно указу Правительства России, с апреля по июнь 2020 года пособие по безработице в размере 12130 рублей в РД назначено 26,9 тысячам жителям, которые зарегистрированы в качестве безработных после 1 марта текущего года. Подробнее можно прочитать тут.

 

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