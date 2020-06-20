В ходе визита в птицекомплекс премьер-министр ознакомился с деятельностью коптильного, убойного и разделочного цехов, а также цеха глубокой переработки мяса птицы. Подробнее можно прочитать тут.
Премьер-министр Дагестана ознакомился с работой птицекомплекса «Батыр-бройлер»
- Автор Мадина
- 20 июня, 2020. Суббота 12:49
Вчера, 19 июня, премьер-министр РД Артём Здунов приехал с визитом в ООО «Птицекомлекс «Батыр-бройлер» в селе Ботаюрт Хасавюртовского района.
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