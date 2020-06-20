Минсельхозпрод Дагестана готов оказать помощь в реализации сезонной продукции

Минсельхозпрод Дагестана планирует поддержать сельхозтоваропроизводителей региона в деле сбыта сезонной продукции, которая выращена на полях республики. Об этом информирует пресс-служба аграрного ведомства.

Отмечается, что с данной целью Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан создаёт реестр потенциальных поставщиков сельхозпродукции. Для этого аграриям региона предлагается предоставить информацию об объёмах имеющейся продукции, которая может быть поставлена в торговые сети. Более подробную информацию об этом читайте на официальном сайте "Махачкалинские известия".