Отмечается, что с данной целью Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан создаёт реестр потенциальных поставщиков сельхозпродукции. Для этого аграриям региона предлагается предоставить информацию об объёмах имеющейся продукции, которая может быть поставлена в торговые сети. Более подробную информацию об этом читайте на официальном сайте "Махачкалинские известия".
Минсельхозпрод Дагестана готов оказать помощь в реализации сезонной продукции
- Автор Габи
- 20 июня, 2020. Суббота 00:05
Минсельхозпрод Дагестана планирует поддержать сельхозтоваропроизводителей региона в деле сбыта сезонной продукции, которая выращена на полях республики. Об этом информирует пресс-служба аграрного ведомства.
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