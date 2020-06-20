ЗАМАНА - Минсельхозпрод Дагестана готов оказать помощь в реализации сезонной продукции

Минсельхозпрод Дагестана готов оказать помощь в реализации сезонной продукции

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20 июня, 2020. Суббота 00:05
Минсельхозпрод Дагестана готов оказать помощь в реализации сезонной продукции

Минсельхозпрод Дагестана планирует поддержать сельхозтоваропроизводителей региона в деле сбыта сезонной продукции, которая выращена на полях республики. Об этом информирует пресс-служба аграрного ведомства.

Минсельхозпрод Дагестана готов оказать помощь в реализации сезонной продукции
Экономика

Отмечается, что с данной целью Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан создаёт реестр потенциальных поставщиков сельхозпродукции. Для этого аграриям региона предлагается предоставить информацию об объёмах имеющейся продукции, которая может быть поставлена в торговые сети. Более подробную информацию об этом читайте на официальном сайте "Махачкалинские известия".

 

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