ЗАМАНА - До конца года в Махачкале отремонтируют 85 улиц

До конца года в Махачкале отремонтируют 85 улиц

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19 июня, 2020. Пятница 13:21
До конца года в Махачкале отремонтируют 85 улиц

Сегодня, 19 июня, под руководством заместителя главы Федерального дорожного агентства Игоря Костюченко было проведено селекторное заседание, в котором участвовали субъекты России, по теме расходования средств в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пишет РИА Дагестан.

До конца года в Махачкале отремонтируют 85 улиц
Экономика

На 5 дорогах республиканского значения уже идут строительные работы. До конца 2020 кода планируется обновить 85 улиц. Подробнее можно прочитать тут.

 

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