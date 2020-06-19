На 5 дорогах республиканского значения уже идут строительные работы. До конца 2020 кода планируется обновить 85 улиц. Подробнее можно прочитать тут.
До конца года в Махачкале отремонтируют 85 улиц
- Автор Мадина
- 19 июня, 2020. Пятница 13:21
Сегодня, 19 июня, под руководством заместителя главы Федерального дорожного агентства Игоря Костюченко было проведено селекторное заседание, в котором участвовали субъекты России, по теме расходования средств в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пишет РИА Дагестан.
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