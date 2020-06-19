До конца года в Махачкале отремонтируют 85 улиц

Автор Мадина

Сегодня, 19 июня, под руководством заместителя главы Федерального дорожного агентства Игоря Костюченко было проведено селекторное заседание, в котором участвовали субъекты России, по теме расходования средств в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пишет РИА Дагестан.