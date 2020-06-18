Поучаствовать в опросе можно, переходя по таким ссылкам:
https://smarteka.com/solution/questions/business_monitoring
https://teleg.one/asi_business_monitoring_bot
Подробнее можно прочитать тут.
Дагестанские бизнесмены смогут дать оценку мерам поддержки предпринимателей
- Автор Мадина
- 18 июня, 2020. Четверг 12:48
Агентство стратегических инициатив дало старт опросу о результативности мер поддержки предпринимателей в Дагестане, пишет РИА Дагестан.
Поучаствовать в опросе можно, переходя по таким ссылкам:
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