ЗАМАНА - В Дагестане вводят ограничение для большегрузного транспорта

В Дагестане вводят ограничение для большегрузного транспорта

Автор
16 июня, 2020. Вторник 12:14
В Дагестане вводят ограничение для большегрузного транспорта

С 15 июня вплоть до 31 августа 2020 года в РД вводится временное ограничение движения большегрузного транспорта при определённой температуре. Об этом информирует РИА «Дагестан».

В Дагестане вводят ограничение для большегрузного транспорта
Экономика

В пресс-службе Министерства транспорта транса проинформировали, что в летний период с 15 июня до 31 августа при температуре воздуха выше 32 градусов Приказом Министерства транспорта Республики Дагестан от 29 мая 2020 года под № 63  на ряде участков дорог в республике введут временные ограничения движения для большегрузного транспорта.

При этом, необходимо отметить, что такие ограничения не относятся к пассажирским автобусам, в том числе международным; перевозку грузов, необходимых для устранения последствий стихийных бедствий или других чрезвычайных происшествий; транспортировку дорожно-эксплутационной и дорожно-строительной техники и материалов, используемых при осуществлении ремонтных и аварийно-восстановительных работ.

Более подробную инофрмацию читайте на официальном сайте РИА "Дагестан".

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top