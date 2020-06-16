В Дагестане вводят ограничение для большегрузного транспорта

С 15 июня вплоть до 31 августа 2020 года в РД вводится временное ограничение движения большегрузного транспорта при определённой температуре. Об этом информирует РИА «Дагестан».

В пресс-службе Министерства транспорта транса проинформировали, что в летний период с 15 июня до 31 августа при температуре воздуха выше 32 градусов Приказом Министерства транспорта Республики Дагестан от 29 мая 2020 года под № 63 на ряде участков дорог в республике введут временные ограничения движения для большегрузного транспорта.

При этом, необходимо отметить, что такие ограничения не относятся к пассажирским автобусам, в том числе международным; перевозку грузов, необходимых для устранения последствий стихийных бедствий или других чрезвычайных происшествий; транспортировку дорожно-эксплутационной и дорожно-строительной техники и материалов, используемых при осуществлении ремонтных и аварийно-восстановительных работ.

Более подробную инофрмацию читайте на официальном сайте РИА "Дагестан".