Артём Здунов провел совещание с представителями торговых центров
- Автор Мадина
- 15 июня, 2020. Понедельник 17:42
Артём Здунов организовал собрание с бизнес-сообществом. Об этом пишут в пресс-службе руководителя и правительства региона.
15 июня премьер-министр РД Артём Здунов провел собрание с представителями торговых центров площадью более 400 квадратных метров. Подробнее можно прочитать тут.
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