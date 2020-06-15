ЗАМАНА - Артём Здунов провел совещание с представителями торговых центров

Артём Здунов провел совещание с представителями торговых центров

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15 июня, 2020. Понедельник 17:42
Артём Здунов провел совещание с представителями торговых центров

Артём Здунов организовал собрание с бизнес-сообществом. Об этом пишут в пресс-службе руководителя и правительства региона.

Артём Здунов провел совещание с представителями торговых центров
Экономика

15 июня премьер-министр РД Артём Здунов провел собрание с представителями торговых центров площадью более 400 квадратных метров. Подробнее можно прочитать тут.

 

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