ЗАМАНА - Аэропорт Махачкалы объявил об организации экскурсий на вертолетах

Аэропорт Махачкалы объявил об организации экскурсий на вертолетах

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14 июня, 2020. Воскресенье 00:26
Аэропорт Махачкалы объявил об организации экскурсий на вертолетах
Махачкалинский аэропорт начинает организовывать платные воздушные экскурсии по Республике Дагестан. Летать можно будет на вертолётах Eurocopter EC130T2, грузоподъемностью до шести человек. В парке компании существует два таких аппарата. Дальность полёта в 250 километров охватывает всю территорию региона. Об этом сообщает РИА "Дагестан".
Аэропорт Махачкалы объявил об организации экскурсий на вертолетах
Экономика
Предполагаемая стоимость - 100 тыс. рублей за час полёта. Заказать экскурсии могут организации, частные лица и туристические операторы.

 

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