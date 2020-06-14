Аэропорт Махачкалы объявил об организации экскурсий на вертолетах

Махачкалинский аэропорт начинает организовывать платные воздушные экскурсии по Республике Дагестан. Летать можно будет на вертолётах Eurocopter EC130T2, грузоподъемностью до шести человек. В парке компании существует два таких аппарата. Дальность полёта в 250 километров охватывает всю территорию региона. Об этом сообщает РИА "Дагестан".

Предполагаемая стоимость - 100 тыс. рублей за час полёта. Заказать экскурсии могут организации, частные лица и туристические операторы.