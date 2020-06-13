В соответствии с информацией, представленной антимонопольным органом, МФЦ в нарушение закона заключило договор с Центром геодезии и кадастра, согласно которому специалисты МФЦ для проведения кадастровых работ направляли каждого своего клиента только в Центр геодезии и картографии.
По результатам проверки МФЦ признан нарушившим федеральный закон о защите конкуренции. Таким образом должностных лиц центра привлекут к административной ответственности.
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