ЗАМАНА - Для закрывших дело ИП установят максимальное пособие по безработице

Для закрывших дело ИП установят максимальное пособие по безработице

Автор
10 июня, 2020. Среда 11:57
Для закрывших дело ИП установят максимальное пособие по безработице

Президент РФ Владимир Путин поручил установить для индивидуальных предпринимателей, которые закрыли своё дело, пособие по безработице в максимальном размере, информируют на сайте Кремля.

Для закрывших дело ИП установят максимальное пособие по безработице
Экономика

В соответствии с перечнем поручений, утверждённом по результатам совещания о ситуации на рынке труда, прошедшем 27 мая с 1 мая 2020 года будет увеличен на три месяца минимальный  размер пособия по безработице до 4500 рублей.

Помимо этого, Президентом было поручено продлить выплаты пособия на три месяца безработным гражданам, однако при этом необходимо предусмотреть срок действия меры до 1 октября. ⠀
Кроме того, 8 июня стало известно, что глава страны поручил правительству распространить на безработных опекунов норму о доплате 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего. Такой доклад должен быть подготовлен до 10 июня.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top