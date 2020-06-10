Для закрывших дело ИП установят максимальное пособие по безработице

Президент РФ Владимир Путин поручил установить для индивидуальных предпринимателей, которые закрыли своё дело, пособие по безработице в максимальном размере, информируют на сайте Кремля.

В соответствии с перечнем поручений, утверждённом по результатам совещания о ситуации на рынке труда, прошедшем 27 мая с 1 мая 2020 года будет увеличен на три месяца минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей.

Помимо этого, Президентом было поручено продлить выплаты пособия на три месяца безработным гражданам, однако при этом необходимо предусмотреть срок действия меры до 1 октября. ⠀

Кроме того, 8 июня стало известно, что глава страны поручил правительству распространить на безработных опекунов норму о доплате 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего. Такой доклад должен быть подготовлен до 10 июня.