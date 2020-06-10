Совет Федерации на прошедшей неделе одобрил закон, который распространяет меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в условиях распространения коронавирусной инфекции на самозанятых граждан. Документ был инициирован правительством Российской Федерации и принят Государственной думой. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь
На самозанятых распространили меры поддержки малого бизнеса
- Автор Габи
- 10 июня, 2020. Среда 11:50
Самозанятых граждан наделили правом претендовать на меры господдержки, оказываемые в настоящее время всем предприятиям малого и среднего предпринимательства.
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