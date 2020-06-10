ЗАМАНА - На самозанятых распространили меры поддержки малого бизнеса

На самозанятых распространили меры поддержки малого бизнеса

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10 июня, 2020. Среда 11:50
На самозанятых распространили меры поддержки малого бизнеса

Самозанятых граждан наделили правом претендовать на меры господдержки, оказываемые в настоящее время всем предприятиям малого и среднего предпринимательства.

На самозанятых распространили меры поддержки малого бизнеса
Экономика

Совет Федерации на прошедшей неделе одобрил закон, который распространяет меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в условиях распространения коронавирусной инфекции на самозанятых граждан. Документ был инициирован правительством Российской Федерации и принят Государственной думой. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь

 

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