На самозанятых распространили меры поддержки малого бизнеса

Самозанятых граждан наделили правом претендовать на меры господдержки, оказываемые в настоящее время всем предприятиям малого и среднего предпринимательства.

Совет Федерации на прошедшей неделе одобрил закон, который распространяет меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в условиях распространения коронавирусной инфекции на самозанятых граждан. Документ был инициирован правительством Российской Федерации и принят Государственной думой. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь