На мероприятии рассматривались различные инструменты финансовой поддержки экспорта для бизнесменов сферы МСП, такие как: льготное кредитование, субсидирование, страхование, экспортные гарантии, кассовое обслуживание и другие. Кроме того, рассмотрели и нефинансовые инструменты поддержи. Более подробную информацию о мероприятии можно прочесть на официальном сайте РИА "Дагестан"
В Дагестане обсудили меры поддержки экспорта в условиях кризиса
- Автор Габи
- 06 июня, 2020. Суббота 00:12
Для дагестанских экспортёров на площадке ZOOM в режиме ВКС провели круглый стол по значимым инструментам продвижения экспорта и востребованным мерам поддержки экспортёров. Об этом проинформировали в пресс-службе Дагестан-ЭКСПО.
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