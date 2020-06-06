В Дагестане обсудили меры поддержки экспорта в условиях кризиса

Для дагестанских экспортёров на площадке ZOOM в режиме ВКС провели круглый стол по значимым инструментам продвижения экспорта и востребованным мерам поддержки экспортёров. Об этом проинформировали в пресс-службе Дагестан-ЭКСПО.

На мероприятии рассматривались различные инструменты финансовой поддержки экспорта для бизнесменов сферы МСП, такие как: льготное кредитование, субсидирование, страхование, экспортные гарантии, кассовое обслуживание и другие. Кроме того, рассмотрели и нефинансовые инструменты поддержи. Более подробную информацию о мероприятии можно прочесть на официальном сайте РИА "Дагестан"