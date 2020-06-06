ЗАМАНА - В Дагестане обсудили меры поддержки экспорта в условиях кризиса

В Дагестане обсудили меры поддержки экспорта в условиях кризиса

Автор
06 июня, 2020. Суббота 00:12
В Дагестане обсудили меры поддержки экспорта в условиях кризиса

Для дагестанских экспортёров на площадке ZOOM в режиме ВКС провели круглый стол по значимым инструментам продвижения экспорта и востребованным мерам поддержки экспортёров. Об этом проинформировали в пресс-службе Дагестан-ЭКСПО.

В Дагестане обсудили меры поддержки экспорта в условиях кризиса
Экономика

На мероприятии рассматривались различные инструменты финансовой поддержки экспорта для бизнесменов сферы МСП, такие как: льготное кредитование, субсидирование, страхование, экспортные гарантии, кассовое обслуживание и другие. Кроме того, рассмотрели и нефинансовые инструменты поддержи. Более подробную информацию о мероприятии можно прочесть на официальном сайте РИА "Дагестан"

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top