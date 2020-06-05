Владимир Васильев: «Мы ориентируемся не на отчетность, а на результат»

Автор Мадина

«Мы ориентируемся не на отчетность, а на результат», – подчеркнул 4 июня Руководитель РД Владимир Васильев, выступая на открытом собрании Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе.