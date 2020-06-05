ЗАМАНА - Владимир Васильев: «Мы ориентируемся не на отчетность, а на результат»

Владимир Васильев: «Мы ориентируемся не на отчетность, а на результат»

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05 июня, 2020. Пятница 11:18
Владимир Васильев: «Мы ориентируемся не на отчетность, а на результат»

«Мы ориентируемся не на отчетность, а на результат», – подчеркнул 4 июня Руководитель РД Владимир Васильев, выступая на открытом собрании Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе.

Владимир Васильев: «Мы ориентируемся не на отчетность, а на результат»
Экономика

Лидер РД заявил, что из федерального бюджета направлено 2 миллиарда рублей на поддержку бизнеса, а из бюджета Дагестана выделено на эти задачи 1,5 миллиарда рублей. Подробнее можно прочитать тут.

 

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