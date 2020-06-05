ЗАМАНА - Владимир Васильев: "Важнейшая составляющая в эффективном развитии – это понимание между бизнесом и властью"

Владимир Васильев: "Важнейшая составляющая в эффективном развитии – это понимание между бизнесом и властью"

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05 июня, 2020. Пятница 11:14
Владимир Васильев: &quot;Важнейшая составляющая в эффективном развитии – это понимание между бизнесом и властью&quot;

На собрании обсудили проблемы и меры поддержки малого и среднего бизнеса в Дагестане в условиях распространения эпидемии коронавируса, а также поэтапное снятие ограничительных мер.

Владимир Васильев: "Важнейшая составляющая в эффективном развитии – это понимание между бизнесом и властью"
Экономика

Главная задача заседания - это конструктивное взаимодействие бизнесвуман и бизнесменов с органами власти и оперативное реагирование на появляющиеся проблемы и факты нарушения законных прав предпринимателей, в том числе в процессе получения ими назначенных мер поддержки. Подробнее можно прочитать тут.

 

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