На собрании обсудили проблемы и меры поддержки малого и среднего бизнеса в Дагестане в условиях распространения эпидемии коронавируса, а также поэтапное снятие ограничительных мер.

Главная задача заседания - это конструктивное взаимодействие бизнесвуман и бизнесменов с органами власти и оперативное реагирование на появляющиеся проблемы и факты нарушения законных прав предпринимателей, в том числе в процессе получения ими назначенных мер поддержки. Подробнее можно прочитать тут.