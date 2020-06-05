Владимир Васильев: "Важнейшая составляющая в эффективном развитии – это понимание между бизнесом и властью"
- Автор Мадина
- 05 июня, 2020. Пятница 11:14
На собрании обсудили проблемы и меры поддержки малого и среднего бизнеса в Дагестане в условиях распространения эпидемии коронавируса, а также поэтапное снятие ограничительных мер.
Главная задача заседания - это конструктивное взаимодействие бизнесвуман и бизнесменов с органами власти и оперативное реагирование на появляющиеся проблемы и факты нарушения законных прав предпринимателей, в том числе в процессе получения ими назначенных мер поддержки. Подробнее можно прочитать тут.
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