Данную информацию сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Эмин Шайхгасанов. Более подробную информацию можно прочесть здесь
На севере Дагестана успешно реализуется инвестиционный проект по строительству убойного пункта
- Автор Габи
- 01 июня, 2020. Понедельник 14:02
Несмотря на сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, деятельность в аграрном секторе РД проходит в плановом режиме. В подобном режиме реализуются и остальные инвестиционные проекты в сфере АПК.
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