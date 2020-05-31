Артем Здунов осмотрел производственные объекты Кизилюртовского района

Премьер вместе с главой министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагиром Гусейновым, в сопровождении руководителя городского округа "город Кизилюрт" Малика Патахова и руководителя МР "Кизилюртовский район" Магомеда Шабанова ознакомились с производственными объектами и сельскохозяйственными организациями района. Организации не останавливали свою работу в период эпидемии.