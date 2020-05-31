ЗАМАНА - Артем Здунов осмотрел производственные объекты Кизилюртовского района

Артем Здунов осмотрел производственные объекты Кизилюртовского района

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31 мая, 2020. Воскресенье 15:00
Артем Здунов осмотрел производственные объекты Кизилюртовского района

Вчера, 30 мая, премьер-министр РД Артем Здунов с рабочим визитом приехал в Кизилюртовский район.

Премьер вместе с главой министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагиром Гусейновым, в сопровождении руководителя городского округа "город Кизилюрт" Малика Патахова и руководителя МР "Кизилюртовский район" Магомеда Шабанова ознакомились с производственными объектами и сельскохозяйственными организациями района. Организации не останавливали свою работу в период эпидемии.

 

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