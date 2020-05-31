Премьер вместе с главой министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагиром Гусейновым, в сопровождении руководителя городского округа "город Кизилюрт" Малика Патахова и руководителя МР "Кизилюртовский район" Магомеда Шабанова ознакомились с производственными объектами и сельскохозяйственными организациями района. Организации не останавливали свою работу в период эпидемии.
Артем Здунов осмотрел производственные объекты Кизилюртовского района
- Автор Мадина
- 31 мая, 2020. Воскресенье 15:00
Вчера, 30 мая, премьер-министр РД Артем Здунов с рабочим визитом приехал в Кизилюртовский район.