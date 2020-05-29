Артём Здунов осмотрел промышленные предприятия в Махачкале
- Автор Мадина
- 29 мая, 2020. Пятница 17:00
Премьер-министр РД Артём Здунов посетил сегодня, 29 мая, несколько промышленных организаций субъекта, сообщает РИА "Дагестан".
Здунов посетил индустриальный парк «Фотон», развернутый на базе бывшего завода радиотоваров в столице Дагестана.
Завод занимается электроникой, техникой, информатикой и другими товарами. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Артём Здунов осмотрел промышленные предприятия в Махачкале
- Федеральные специалисты побывали в Унцукульской центральной районной больнице
- Врачи Дагестана вылечили от коронавируса семейную пару с обширным поражением легких
- В Дербенте организовали масштабную дезинфекцию
- Подразделения МЧС РФ продолжают проводить дезинфекцию в Дагестане