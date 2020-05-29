ЗАМАНА - Артём Здунов осмотрел промышленные предприятия в Махачкале

Артём Здунов осмотрел промышленные предприятия в Махачкале

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29 мая, 2020. Пятница 17:00
Артём Здунов осмотрел промышленные предприятия в Махачкале

Премьер-министр РД Артём Здунов посетил сегодня, 29 мая, несколько промышленных организаций субъекта, сообщает РИА "Дагестан".

Артём Здунов осмотрел промышленные предприятия в Махачкале
Экономика

Здунов посетил индустриальный парк «Фотон», развернутый на базе бывшего завода радиотоваров в столице Дагестана.

Завод занимается электроникой, техникой, информатикой и другими товарами. Подробнее можно прочитать тут.

 

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