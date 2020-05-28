Информация была опубликована министерством экономики в их официальном аккаунте Instagram.
Отсрочка в сдаче отчетности для МСП
- Автор Мадина
- 28 мая, 2020. Четверг 15:33
Правительство России приняло меры по поддержке бизнеса, понесшего потери в условиях коронавирусной эпидемии.
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Правительство РФ приняло меры по поддержке бизнеса, пострадавшего в условиях коронавируса (постановление от 02.04.2020 № 409). ⠀ Одна из мер - отсрочка в сдаче отчетности. Распространяется на всех налогоплательщиков, а не только на «пострадавшие отрасли». ⠀ ПОДРОБНОСТИ - В КАРУСЕЛИ ⤴️ ⠀ #экономикабезвируса05 #стопкоронавирус05
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