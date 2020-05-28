В селе Солнечное Хасавюртовского района в рамках реализации федерального проекта «Комфортная городская среда» завершили благоустройство общественной территории
- Автор Мадина
- 28 мая, 2020. Четверг 15:25
В Хасавюртовском районе идет постройка и благоустройство комфортной среды: парки, скверы, детские площадки и другие места для отдыха людей.
Первый заместитель руководителя администрации района, Багаутдин Мамаев, приехал с проверкой в село Солнечное, где был сдан в пользование парк. Подробнее можно прочитать тут.
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