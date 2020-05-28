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Субъекты МСП могут получить поручительство Гарантийного Фонда Дагестана
- Автор Мадина
- 28 мая, 2020. Четверг 15:22
Субъекты МСП имеют право получить поручительство Гарантийного Фонда РД.
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Не хватает собственных средств на развитие бизнеса?? ⠀ Используйте возможности дополнительного финансирования? ⠀ Если у представителя малого и среднего бизнеса (ИП и ООО) нет возможности предоставить залог, он может воспользоваться программой государственной помощи и оформить поручительство Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан (Гарантийного Форда РД) в качестве обеспечения по привлекаемому финансированию. ⠀ Суть поручительства заключается в том, что банк финансирует бизнес под гарантии, предоставляемые государством.? ⠀ Фонд предоставляет поручительства субъектам МСП при получении ими кредитов в коммерчских банках с которыми фонд заключил соглашение о сотрудничестве.? ⠀ Поручительство предоставляется: ⠀ ▪️Включенным в Единый реестр субъектов МСП ⠀ ▪️Не имеющим просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням, штрафам по состоянию на дату подачи заявки на предоставление поручительства ⠀ ▪️В отношении субъекта МСП не применяются процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство ⠀ ▪️Предоставившим обеспечение исполнения обязательств в объеме не менее 50% от суммы обязательств ⠀ Подробная информация на сайте Фонда: ? www.гфрд.рф/predprinimatel.html #экономикабезвируса05 #минэкономразвитиярд #гарантийныйфондрд
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