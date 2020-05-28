ЗАМАНА - Субъекты МСП могут получить поручительство Гарантийного Фонда Дагестана

Субъекты МСП могут получить поручительство Гарантийного Фонда Дагестана

Автор
28 мая, 2020. Четверг 15:22
Субъекты МСП могут получить поручительство Гарантийного Фонда Дагестана

Субъекты МСП имеют право получить поручительство Гарантийного Фонда РД.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Не хватает собственных средств на развитие бизнеса?? ⠀ Используйте возможности дополнительного финансирования? ⠀ Если у представителя малого и среднего бизнеса (ИП и ООО) нет возможности предоставить залог, он может воспользоваться программой государственной помощи и оформить поручительство Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан (Гарантийного Форда РД) в качестве обеспечения по привлекаемому финансированию. ⠀ Суть поручительства заключается в том, что банк финансирует бизнес под гарантии, предоставляемые государством.? ⠀ Фонд предоставляет поручительства субъектам МСП при получении ими кредитов в коммерчских банках с которыми фонд заключил соглашение о сотрудничестве.? ⠀ Поручительство предоставляется: ⠀ ▪️Включенным в Единый реестр субъектов МСП ⠀ ▪️Не имеющим просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням, штрафам по состоянию на дату подачи заявки на предоставление поручительства ⠀ ▪️В отношении субъекта МСП не применяются процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство ⠀ ▪️Предоставившим обеспечение исполнения обязательств в объеме не менее 50% от суммы обязательств ⠀ Подробная информация на сайте Фонда: ? www.гфрд.рф/predprinimatel.html #экономикабезвируса05 #минэкономразвитиярд #гарантийныйфондрд

Публикация от МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РД (@minec_rd05)

Информация была опубликована в аккаунте Министерства экономики и территориального развития РД в Instagram.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top