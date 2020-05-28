Из резервного фонда Правительства России выделят 11,5 миллиардов рублей на обеспечение страховых гарантий медицинским сотрудникам, заболевшим коронавирусом. Эти деньги дадут возможность выплатить не меньше 20 тысяч до конца текущего года.

По указу Владимира Путина на сотрудников больниц – врачей, средний и младший медицинский персонал, водителей скорой помощи, лично контактирующих с пациентами с подтверждённым диагнозом на коронавирус или подозрением на него, распространяются дополнительные страховые гарантии, если они заболеют коронавирусом на рабочем месте. Если это понесет за собой временную нетрудоспособность, единовременная выплата страховой суммы будет выплачиваться в размере 68 811 рублей. Подробнее можно прочитать тут.