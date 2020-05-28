Артём Здунов встретился в режиме ВКС с представителями мебельного бизнеса Дагестана
- Автор Мадина
- 28 мая, 2020. Четверг 12:39
С предпринимателями республики в режиме ВКС, вчера, 27 мая, премьер-министр Дагестана Артём Здунов обговорил темы, которые касаются деятельности мебельной промышленности.
Была обсуждена и возможность открытия салонов красоты, парикмахерских, ресторанов и так далее. Все предложенные идеи будут предоставлены Главе Дагестана для рассмотрения. Подробнее можно прочитать тут.
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