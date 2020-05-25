Компании планируют совместно создать портфель инвестиционных проектов по строительству мини-ГЭС в РД для девелопмента, применяя конкурентные преимущества обеих сторон. В сопровождении реализации проектов строительства также намеревается участвовать АО «Корпорация развития Дагестана». Главный фокус совместной работы направлен, в первую, очередь на реализацию непосредственно типовых проектов малой гидрогенерации, мощностью до 5 МВт с одновременным применением солнечной энергии для увеличения эффективности.
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