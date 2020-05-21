ЗАМАНА - Зульгимар Тагибова-Ричинская: «”Белый” бизнес поддерживает введение специального налогового режима для самозанятых»

Зульгимар Тагибова-Ричинская: «”Белый” бизнес поддерживает введение специального налогового режима для самозанятых»

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21 мая, 2020. Четверг 14:11
Зульгимар Тагибова-Ричинская: «”Белый” бизнес поддерживает введение специального налогового режима для самозанятых»

Руководитель комитета по развитию женского предпринимательства ДРО «Опоры России» Зульгимар Тагибова-Ричинская дала комментарии относительно принятого Народным Собранием Дагестана сразу в двух чтениях законопроекта «О введении на территории Республики Дагестан специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Зульгимар Тагибова-Ричинская: «”Белый” бизнес поддерживает введение специального налогового режима для самозанятых»
Экономика

Согласно мнению Тагибовой-Ричинской, подобная мера актуальна для республики. Более подробно её комментарий можно прочесть по ссылке

 

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