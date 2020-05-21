Экономика Дагестана мобилизована на борьбу с эпидемией коронавируса
- Автор Мадина
- 21 мая, 2020. Четверг 13:47
Артём Здунов – председатель правительства региона, выступая на очередной сессии Народного Собрания, рассказал о том, как функционирует промышленность республики в условиях эпидемии коронавируса. Сведения об этом опубликованы на сайте РИА «Дагестан».
Здунов подчеркнул, что ни одна медицинская система на всей планете не ожидала такого наплыва и госпитализации пациентов. Подробнее можно прочитать тут.
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