Предприятия Дагестана готовы наращивать объёмы производства необходимой для сферы здравоохранения продукции

Деятельность предприятий Дагестана, в том числе и системообразующих, в условиях распространения COVID-19 обсудил накануне, 20 мая, премьер-министр РД Артём Здунов вместе с руководством отраслевого министерства и директорами крупных заводов региона.