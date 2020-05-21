Предприятия Дагестана готовы наращивать объёмы производства необходимой для сферы здравоохранения продукции
- Автор Габи
- 21 мая, 2020. Четверг 13:11
Деятельность предприятий Дагестана, в том числе и системообразующих, в условиях распространения COVID-19 обсудил накануне, 20 мая, премьер-министр РД Артём Здунов вместе с руководством отраслевого министерства и директорами крупных заводов региона.
В соответствии с данными Министерства промышленности Дагестана, в условиях введённого режима самоизоляции предприятия промышленности курируемых им отраслей продолжали работать стабильно, не прерывая технологический цикл. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь
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