ЗАМАНА - Предприятия Дагестана готовы наращивать объёмы производства необходимой для сферы здравоохранения продукции

Предприятия Дагестана готовы наращивать объёмы производства необходимой для сферы здравоохранения продукции

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21 мая, 2020. Четверг 13:11
Предприятия Дагестана готовы наращивать объёмы производства необходимой для сферы здравоохранения продукции
Деятельность предприятий Дагестана, в том числе и системообразующих, в условиях распространения COVID-19 обсудил накануне, 20 мая, премьер-министр РД Артём Здунов вместе с руководством отраслевого министерства и директорами крупных заводов региона.
Предприятия Дагестана готовы наращивать объёмы производства необходимой для сферы здравоохранения продукции
Экономика

В соответствии с данными Министерства промышленности Дагестана, в условиях введённого режима самоизоляции предприятия промышленности курируемых им отраслей продолжали работать стабильно, не прерывая технологический цикл. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь

 

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