Специалисты Управления Россельхознадзора республики в 2020 году после проведённых контрольных мероприятий выявили 7 нарушений технических требований безопасности зерновых (объем 28,5 тыс тонн) и безопасности пищевой продукции, вследствие чего аннулировали ранее выданные декларации о соответствии зерна нормам действующим в ЕАЭС. Данную информацию сообщили в пресс-службе ведомства.
Многие заявители, в отношении которых были отменены декларации о соответствии, решили заказать проведение новых лабораторных исследований, и снова произвели регистрацию декларации.
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