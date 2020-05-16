Стала известна ситуация на продуктовых рынках Дагестана

За период с 7 по 12 мая среди продовольственных товаров наиболее сильно изменились цены, как и за предыдущую неделю, на плодоовощную продукцию, информирует Дагстат.

Так, за неделю на 1,2% подорожали лук, морковь, картофель вырос в цене на 0,5%. Параллельно с этим, огурцы подешевели на 11,5%, капуста – на 1,5%, стоимость яблок и свежих помидоров снизилась на 0,6% и 0,3%. Среди других продуктов питания на 0,3-0,6% выросла цена у риса, молока питьевого цельного стерилизованного 2,5-3,2% жирности, масла подсолнечного, хлеба и булочных изделий из пшеничной муки 1 и 2 сортов. Вместе с тем на 0,6-1% снизилась цена у следующих продуктов: яйца куриные, гречневая крупа, творог жирный, сахар.

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