Федеральные налоговые льготы для бизнеса

ФНС России реализовала меры по поддержке бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса отраслях, включая малое и среднее предпринимательство. Соответствующее постановление от 02.04.2020 № 409 подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Меры поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей

Приостановлены проверки Продлены сроки сдачи отчетности Продлены сроки представления документов по требованию Приостановлены меры взыскания в отношении субъектов МСП Не принимаются решения о банкротстве

Дополнительные меры поддержки для организаций и ИП в наиболее пострадавших отраслях.

Есть отрасли, которые в период распространения коронавирусной инфекции больше всего пострадали от ограничений и снижения деловой активности.

Осуществление организациями и индивидуальными предпринимателями деятельности в пострадавшей отрасли определяется по коду основного вида деятельности, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ либо в ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 г.

Для бизнеса в этих отраслях предусмотрены дополнительные меры поддержки.

Перенесены сроки уплаты налогов для субъектов МСП Перенесены сроки уплаты страховых взносов для субъектов МСП Введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве Приостановление мер взыскания

Дополнительные основания отсрочки (рассрочки) для наиболее пострадавших отраслей

Отсрочка или рассрочка по уплате налога — это изменение срока уплаты налога по заявлению налогоплательщика. Для пострадавших отраслей предоставляется беспроцентно.

Если есть основания для отсрочки или рассрочки, нужно подать заявление и обязательство соблюдения условий отсрочки в налоговый орган по месту нахождения или учета.

Рекомендованная форма предлагается для удобства пользователей и направлена на упрощение взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами. Заявление/обязательство может быть подано также в произвольной форме, в которой будут содержаться необходимые для рассмотрения сведения.

Федеральная налоговая служба с 1 мая 2020г. запустила специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере одного МРОТ на каждого сотрудника.

Выплаты в размере одного МРОТ (в 2020 году в России он установлен на уровне 12 130 рублей) будут выплачивать предприятиям малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Важное условие: количество работников должно составлять не менее 90% по сравнению с 31 марта 2020 года. Субсидии на заработную плату не являются для субъектов МСП доходом, облагаемым налогом.

Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки малого и среднего бизнеса, а также уточнить, относится ли предприятие к пострадавшим отраслям, можно сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России) https://www.nalog.ru/rn05/ в разделе «Коронавирус: меры поддержки бизнеса».