ЗАМАНА - Федеральные налоговые льготы для бизнеса

Федеральные налоговые льготы для бизнеса

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15 мая, 2020. Пятница 14:07
Федеральные налоговые льготы для бизнеса

ФНС России реализовала меры по поддержке бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса отраслях, включая малое и среднее предпринимательство. Соответствующее постановление от 02.04.2020 № 409 подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Федеральные налоговые льготы для бизнеса
Экономика

Меры поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей

  1. Приостановлены проверки
  2. Продлены сроки сдачи отчетности
  3. Продлены сроки представления документов по требованию
  4. Приостановлены меры взыскания в отношении субъектов МСП
  5. Не принимаются решения о банкротстве

Дополнительные меры поддержки для организаций и ИП в наиболее пострадавших отраслях.

Есть отрасли, которые в период распространения коронавирусной инфекции больше всего пострадали от ограничений и снижения деловой активности. 

 Осуществление организациями и индивидуальными предпринимателями деятельности в пострадавшей отрасли определяется по коду основного вида деятельности, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ либо в ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 г.

Для бизнеса в этих отраслях предусмотрены дополнительные меры поддержки.

  1. Перенесены сроки уплаты налогов для субъектов МСП
  2. Перенесены сроки уплаты страховых взносов для субъектов МСП
  3. Введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве
  4. Приостановление мер взыскания

Дополнительные основания отсрочки (рассрочки) для наиболее пострадавших отраслей

Отсрочка или рассрочка по уплате налога — это изменение срока уплаты налога по заявлению налогоплательщика. Для пострадавших отраслей предоставляется беспроцентно.

Если есть основания для отсрочки или рассрочки, нужно подать заявление и обязательство соблюдения условий отсрочки в налоговый орган по месту нахождения или учета.

Рекомендованная форма предлагается для удобства пользователей и направлена на упрощение взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами. Заявление/обязательство может быть подано также в произвольной форме, в которой будут содержаться необходимые для рассмотрения сведения.

Федеральная налоговая служба с 1 мая 2020г. запустила специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере одного МРОТ на каждого сотрудника.

Выплаты в размере одного МРОТ (в 2020 году в России он установлен на уровне 12 130 рублей) будут выплачивать предприятиям малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Важное условие: количество работников должно составлять не менее 90% по сравнению с 31 марта 2020 года. Субсидии на заработную плату не являются для субъектов МСП доходом, облагаемым налогом.

          Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки малого и среднего бизнеса, а также уточнить, относится ли предприятие к пострадавшим отраслям, можно сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России) https://www.nalog.ru/rn05/ в разделе «Коронавирус: меры поддержки бизнеса».

 

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