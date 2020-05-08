ЗАМАНА - Системообразующие предприятия продолжают производство

Системообразующие предприятия продолжают производство

Автор
08 мая, 2020. Пятница 14:14
Системообразующие предприятия продолжают производство

Пока неработающие граждане каждое утро пытаются без подсказки смартфона выяснить, какой сегодня день недели, специалисты отдельных отраслей подобным вопросом не задаются. Например, предприятия АПК.

Системообразующие предприятия продолжают производство
Экономика

Некоторые предприятия пищевой промышленности выходные во время пандемии тоже не могут себе позволить. Почти не выключались и станки на крупных системообразующих предприятиях региона.

Отметим, что согласно распоряжению Владимира Васильева от 8 апреля 2020 года 27-рг есть перечень организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента РФ от 2 апреля 2020 года №239. Но организации, названные в перечне, могут функционировать только при наличии положительного акта санитарно-эпидемиологического обследования, которое выдаётся Управлением Роспотребнадзора по РД по заявлению руководителя предприятия с приложением списка сотрудников.

Подробнее читайте здесь

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top