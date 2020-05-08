Системообразующие предприятия продолжают производство

Пока неработающие граждане каждое утро пытаются без подсказки смартфона выяснить, какой сегодня день недели, специалисты отдельных отраслей подобным вопросом не задаются. Например, предприятия АПК.

Некоторые предприятия пищевой промышленности выходные во время пандемии тоже не могут себе позволить. Почти не выключались и станки на крупных системообразующих предприятиях региона.

Отметим, что согласно распоряжению Владимира Васильева от 8 апреля 2020 года 27-рг есть перечень организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента РФ от 2 апреля 2020 года №239. Но организации, названные в перечне, могут функционировать только при наличии положительного акта санитарно-эпидемиологического обследования, которое выдаётся Управлением Роспотребнадзора по РД по заявлению руководителя предприятия с приложением списка сотрудников.

Подробнее читайте здесь