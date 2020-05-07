ЗАМАНА - Назначен главный инженер компании «Россети Северный Кавказ»

Назначен главный инженер компании «Россети Северный Кавказ»

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07 мая, 2020. Четверг 12:06
Назначен главный инженер компании «Россети Северный Кавказ»

Гендиректор ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов в дистанционном формате представил руководителям региональных подразделений нового главного инженера компании Виктора Абаимова. Данную информацию сообщают в пресс службе организации.

Назначен главный инженер компании «Россети Северный Кавказ»
Экономика

Генеральный директор компании Виталий Иванов дал поручение своему новому заместителю осуществить выездные проверки инженерно-технического состояния региональных энергосистем после окончания режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Виктор Абаимов почти 10 лет был главным инженером филиала ОАО «Ростовэнерго» – «Южные электрические сети». В 2011-2013 годах – главный инженер «Ростовэнерго».

С 2014 по 2016 год был заместителем главного инженера МРСК СК (сейчас «Россети Северный Кавказ»), а после главным инженером филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» компании.

Более подробную информацию читайте на официальном сайте РИА "Дагестан"

 

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