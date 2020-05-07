Генеральный директор компании Виталий Иванов дал поручение своему новому заместителю осуществить выездные проверки инженерно-технического состояния региональных энергосистем после окончания режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Виктор Абаимов почти 10 лет был главным инженером филиала ОАО «Ростовэнерго» – «Южные электрические сети». В 2011-2013 годах – главный инженер «Ростовэнерго».
С 2014 по 2016 год был заместителем главного инженера МРСК СК (сейчас «Россети Северный Кавказ»), а после главным инженером филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» компании.
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