Создан call-центр для информирования предпринимателей о мерах поддержки бизнеса

Правительство РФ организовало колл-центр по экономическим вопросам по номерам 8 (800) 200-01-12 и 8 (800) 100-70-10, где можно получить информацию о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые реализуются в стране в связи с распространением COVID-19.

Сотрудники колл-центра консультируют по мерам поддержки АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» соответственно. Благодаря обращению в колл-центры предприниматели смогут сориентироваться в том, какие меры поддержки могут быть применены в конкретной ситуации, какой комплект документов, куда и каким образом нужно направить.