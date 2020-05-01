ЗАМАНА - Создан call-центр для информирования предпринимателей о мерах поддержки бизнеса

Создан call-центр для информирования предпринимателей о мерах поддержки бизнеса

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01 мая, 2020. Пятница 13:44
Создан call-центр для информирования предпринимателей о мерах поддержки бизнеса

Правительство РФ организовало колл-центр по экономическим вопросам по номерам 8 (800) 200-01-12 и 8 (800) 100-70-10, где можно получить информацию о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые реализуются в стране в связи с распространением COVID-19.

Создан call-центр для информирования предпринимателей о мерах поддержки бизнеса
Экономика

Сотрудники колл-центра консультируют по мерам поддержки АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» соответственно. Благодаря обращению в колл-центры предприниматели смогут сориентироваться в том, какие меры поддержки могут быть применены в конкретной ситуации, какой комплект документов, куда и каким образом нужно направить.

 

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