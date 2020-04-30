За период с 21 по 27 апреля текущего года среди продовольственных товаров ярко-выраженные изменения цен, как и за прошлую неделю, зафиксированы на плодоовощную продукцию. Данную информацию сообщают в пресс-службе Дагстата.

Так, в соответствии со статистикой ведомства, за неделю выросли цены на лук репчатый (на 7,3%), на 7,1% увеличилась цена на морковь, стоимость яблок возросла на 1,3%, а картофеля на 1,2%. Вместе с тем, огурцы и помидоры сбавили в цене на 16,5% и 6%. Среди прочих продуктов питания на 1,2% увеличилась цена яиц куриных и на 2,3% стала дешевле соль поваренная пищевая.

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